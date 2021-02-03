Завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке
Новости Беларуси. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате травматического шока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летом 2020 года 20-летний житель Могилева, находясь в командировке в Новополоцке, в алкогольном опьянении познакомился в соцсетях с девушкой. Он уговорил ее встретиться и отдохнуть на берегу Западной Двины. Там молодой человек нанес девушке множество ударов. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он сбросил тело в реку, а после скрылся.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Уже утром он вернулся на место происшествия, обнаружил там свои вещи, вещи погибшей девушки. Свои вещи он забрал, ее – собрал в пакет. Дальше он уехал в город Могилев. Через некоторое время пришел в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета и дал показания. Но его первоначальные показания отличались от той версии, которая была подтверждена уже в ходе следствия на основании полученных доказательств. Молодому человеку предъявлено обвинение по двум статьям: «Убийство» – часть 2-я статьи 139-й (это убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах), а также часть 3-я статьи 166-й (изнасилование заведомо несовершеннолетней).
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.