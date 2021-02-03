Новости Беларуси. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате травматического шока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом 2020 года 20-летний житель Могилева, находясь в командировке в Новополоцке, в алкогольном опьянении познакомился в соцсетях с девушкой. Он уговорил ее встретиться и отдохнуть на берегу Западной Двины. Там молодой человек нанес девушке множество ударов. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он сбросил тело в реку, а после скрылся.