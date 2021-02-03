Верховный суд: предварительное заседание по делу «Белгазпромбанка» назначено на 4 февраля

Новости Беларуси. Верховный суд принял для рассмотрения по первой инстанции дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Предварительное судебное заседание назначено на 4 февраля. Об этом 3 февраля рассказали в пресс-службе ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее с шестью обвиняемыми и бывшими заместителями экс-председателя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Все фигуранты громкого дела, за исключением самого Бабарико, свою вину признали. На предварительном слушании должен решиться вопрос о дате начала основного процесса по уголовному делу.

В связи с пандемией коронавируса в зале суда примут меры эпидбезопасности, при рассадке учтут социальную дистанцию. Сотрудники органов внутренних дел обеспечат охрану общественного порядка.