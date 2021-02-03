Артём Цуран: мы хотим услышать от молодёжи то, как они видят развитие страны

Новости Беларуси. Вопросы первого рабочего места, уровня заработной платы, условий труда и жилья, а также предложения по популяризации государственной символики. Вот, пожалуй, главные темы, которые 3 февраля озвучила столичная молодежь перед делегатами VI Всебелорусского собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они члены Минского городского комитета БРСМ. Обсуждались предложения по совершенствованию работы форума, основные направления и параметры развития экономики и социальной сферы в государстве. Поднимался и вопрос оптимизации системы здравоохранения.

Марина Грицева, заместитель директора по рекламе ГП «Минскреклама»:

Безусловно, мы встречались и на диалоговых площадках, которые проходили и в районе, и на городском уровне, слушали в трудовом коллективе, о чем говорит молодежь. На сегодняшний момент, так как мне, в принципе, самой 31 год, очень многие ребята говорят о том, что необходимо повышать возраст работающей молодежи, потому что меняется эпоха, естественно, браки сейчас создаются не так рано, в основном ребята занимаются самореализацией, и когда они подходят к созданию семьи, то зачастую ребята отмечают, что теряется часть льгот и гарантий, которые они бы могли приобрести, если бы были в статусе молодой семьи.

Александр Бурда, заместитель начальника управления РУП «Белтаможсервис»:

На мой взгляд, сегодня актуальным является вопрос о популяризации государственных символов нашей страны. И весьма хорошей идеей будет инициатива исполнения государственного гимна Республики Беларусь перед началом учебных занятий в средних школах, в университетах, перед началом рабочего дня на государственных предприятиях. Тем самым мы будем формировать положительное и уважительное отношение к святым для каждого белоруса символам.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы хотим услышать от молодежи не только предложения о решении проблем молодых людей, но и о том, как они видят развитие страны, а это уже круг проблем и круг тех вопросов, которые мы от них ждем – он гораздо шире. Это перспектива не 2-3 лет изменений одного или двух нормативных правовых актов, а это в принципе как сейчас формировалось у активной части молодежи представление, куда мы будем двигаться.