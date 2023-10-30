Как продвигается экспорт продукции «Могилёвлифтмаш» в Бишкек? Рассказал представитель завода

Создавать страновые планы сотрудничества между государствами постсоветского пространства. Такую задачу глава государства поставил перед МИДом на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси. Речь шла и о будущих проектах Минска и Бишкека. Цель – промышленная кооперация. Эрмек Ибраимов позитивно оценил тенденцию нескольких последних лет по росту товарооборота с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранить советское наследие – было решение Первого. Второе, тогда непопулярная позиция Лукашенко – развивать госпредприятия. Теперь пришло время дивидендов. Об успехах «Могилевлифтмаша» Президенту доложили во время недавнего визита на этот завод.

Лукашенко: «Путин мне часто говорит: вот молодцы, вы даже микроэлектронику сохранили».

Лифт поднимает наше сальдо. Торговля со многими странами СНГ и российскими регионами. Две причины: во-первых, жилой фонд советского периода требует замены (шахты как раз под параметры могилевских лифтов), во-вторых, современные разработки из Беларуси – лучшее сочетание качества и цены.