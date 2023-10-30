Посол Кыргызстана признался, что просто влюбился в Беларусь

Новости Беларуси. Необходимо создавать страновые планы сотрудничества между государствами постсоветского пространства. Эту мысль глава государства озвучил на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Эрмек Ибраимов позитивно оценил тенденцию нескольких последних лет по росту товарооборота с Беларусью. А также признался, что за 4,5 года влюбился в Беларусь. И, выполняя напутствие нашего Президента, несмотря на смену работы, будет продвигать белорусские интересы в интересах Кыргызстана. Лукашенко: «В МИД надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном»

Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

Кыргызстан начал работу по строительству железной дороги, которая свяжет Китай с Евразийским континентом, с этой стороной. Помимо этого, у нас хорошо развиты автомобильные перевозки именно с этой стороной. Учитывая дефицит пропускной способности, этот проект становится очень-очень интересным. Мы начали работать в этом направлении, в частности с Белорусской железной дорогой. Сейчас начали работу по проектированию некоторых участков этой железной дороги. То есть это по большому счету очень большой логистический проект. Самое главное, что Беларусь имеет возможности проектировать и осуществлять значительную часть подрядных работ.