Посол Кыргызстана признался, что просто влюбился в Беларусь

Новости Беларуси. Необходимо создавать страновые планы сотрудничества между государствами постсоветского пространства. Эту мысль глава государства озвучил на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необходимо создавать страновые планы сотрудничества между государствами постсоветского пространства. Эту мысль глава государства озвучил на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Эрмек Ибраимов позитивно оценил тенденцию нескольких последних лет по росту товарооборота с Беларусью. А также признался, что за 4,5 года влюбился в Беларусь. И, выполняя напутствие нашего Президента, несмотря на смену работы, будет продвигать белорусские интересы в интересах Кыргызстана.
Лукашенко: «В МИД надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном»
Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
Кыргызстан начал работу по строительству железной дороги, которая свяжет Китай с Евразийским континентом, с этой стороной. Помимо этого, у нас хорошо развиты автомобильные перевозки именно с этой стороной. Учитывая дефицит пропускной способности, этот проект становится очень-очень интересным. Мы начали работать в этом направлении, в частности с Белорусской железной дорогой. Сейчас начали работу по проектированию некоторых участков этой железной дороги. То есть это по большому счету очень большой логистический проект. Самое главное, что Беларусь имеет возможности проектировать и осуществлять значительную часть подрядных работ.
В Бишкеке недавно состоялся саммит СНГ, на котором активное участие принимал наш Президент. Александр Лукашенко предложил странам Центральной Азии более тесную экономическую кооперацию. Среди ближайших перспектив совместная сборка белорусских лифтов. А наши трансформаторы годятся для здешних электросетей. Речь ведется и об участии нашей страны в транснациональном логистическом проекте – строительстве железной дороги.