Энергетика дня плодородия! Собрали советы лунного календаря для садовников и огородников

10 июля – 22 лунный день. Считается нейтральным, поскольку работать в огороде и в саду можно, но не слишком напористо и активно. Можно посадить корнеплоды, бобовые и луковичные, а также заняться прореживанием всходов. 11 июля любые работы с надземной частью растений будут во благо. Однако не следует в этот день обильно поливать растения.

12 июля имеет энергетику дня плодородия и пробуждения сил природы. Можно в такой день заняться посадкой и посевом растений, обрезкой, прививкой и перепрививкой деревьев. 13 июля можно садить или сеять культуры, которые дают корнеплоды – морковь, картофель, бобовые, лук. Можно выкопать на хранение клубни и луковицы цветов. Это хорошее время для работ по благоустройству сада. 14 июля можно отложить работы по саду и огороду и заняться подготовкой инструментов и обустройством сада. В такой день борются с вредителями и болезнями, убирают ботву и листву. Нежелателен обильный полив растений.