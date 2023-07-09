Что такое славянское терпение и чем Беларусь отличается от стран Запада? Интервью с сенатором Юрием Деркачем

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! Справедливость. В этом суть нашей политики и отступления от этого принципа быть не может. Это слова нашего Президента. Они наставляют каждого, кто работает с людьми, к честной, ответственной и открытой работе. И именно благодаря такому сильному вниманию со стороны Президента к справедливости и ответственности мы имеем такую мощную социальную политику на зависть другим странам. Ведь ни для кого не секрет, что наша социальная политика направлена на человека и удовлетворение его основных потребностей, но важно, чтобы и граждане понимали свою ответственность перед государством. И именно о справедливости и ответственности мы и поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики Юрий Деркач. «От нашего труда, от наших действий зависит, как мы с вами будем жить в дальнейшем» Никита Рачиловский:

Труд и бережное отношение к своему делу – это наша плата за независимость. Так ли это? Либо мы еще чем-то платим за независимость?

Юрий Деркач, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Это достаточно сложный вопрос. Если, допустим, исторически просмотреть человека, который проживал на территории современной Беларуси, то от его труда зависело его благополучие. И не только от его труда, а от труда его семьи, людей коллектива, который рядом находился с ними. И поэтому у этого человека формировались определенные морально-нравственные качества. Это, наверное, и уважение к семье, чувство ответственности за тех людей, которые находятся рядом, за землю, за родину, появлялись абсолютно такие понятные категории, как совесть, которая позволяла оценивать нравственное поведение человека. Ну и, естественно, человек нес ответственность за свои слова, за клятву, которую давал, и он с уважением относился, наверное, к гостям, которые к нему приходили. И очень желал, наверное, мира и сотрудничества с теми, кто окружал его. А вот если к нему приходили на территорию и пытались разрушить, разграбить, ну тогда те, кто приходил, получали ответ по полной программе. Неслучайно, наверное, на территории Республики Беларусь появлялись первые договоренности типа Конституции, и структурирование Конституции шло в соответствии с нравственным и экономическим развитием. И это с одной стороны. А вот с другой стороны, мы берем современную Беларусь, то вот на этой исторической платформе и реализовывались многие программы. Это и программа экономической безопасности, демографической, лекарственной, продовольственной. Реализовывался ряд проектов и развивалась наука. И мы видим, как равномерно развивались практически все отрасли народного хозяйства. Это позволило нам стать экономически независимыми. От нашего труда, от наших действий зависит, как мы с вами будем жить в дальнейшем. От этого зависит экономическая безопасность, от этого зависит и суверенность нашего государства. Деркач: мы отстаиваем независимость на экономических баталиях, в информационном пространстве, но не с оружием в руках

Никита Рачиловский:

Говоря про безопасность, наши предки добыли для нас мирное небо. А как вы считаете, сегодня мы сражаемся, боремся ли мы за это мирное небо? Юрий Деркач:

Когда наш уважаемый Президент Александр Григорьевич Лукашенко поздравлял белорусский народ с Днем Независимости, он выразил слова благодарности, признательности подвигу тех людей, которые ценой своей жизни защитили нашу страну, защитили суверенитет. И вы знаете, вот благодаря им мы на сегодняшний момент отстаиваем свою независимость на экономических баталиях, в информационном пространстве, но не с оружием в руках. И благодаря нашему поколению, тем, кто отстоял в годы Великой Отечественной войны нашу страну, было создано огромное количество международных институтов, которые были призваны во всем мире сохранить мир. Правда, мы, к сожалению, видим, что не всегда они в настоящий момент выполняют этой функции. Поэтому вот благодаря этим людям сегодня мы не с оружием в руках мы отстаиваем наши независимость и суверенитет. Никита Рачиловский:

Сегодня подвиг поколения победителей стараются активно переписать в некоторых странах. Как вы считаете, как этому нужно правильно противостоять?

Юрий Деркач:

Если говорить о Великой Отечественной войне, то только на территории Беларуси больше 9 тысяч населенных пунктов было уничтожено. Более 5 тысяч с людьми. Практически по всей территории Республики Беларуси находились лагеря смерти. Естественно, те страны, которые участвовали в этом, они будут стремиться это забыть и переписать. Потому что реально своему народу объяснить вот эти зверства, которые были, невозможно. И неслучайно в Совете Республики, когда рассматривался вопрос в отношении геноцида белорусского народа, был одобрен закон о том, что эти преступления не имеют срока давности. И независимо от того, жив преступник или нет, это должно рассматриваться. И максимально озвучиваться со всех международных трибун, чтобы все об этом знали. «Беларусь смогла выстроить отношения со всем миром и создать оптимальные условия для жизни людей» Никита Рачиловский:

Сегодня страны Запада называют нас агрессорами, но при этом не учитывают тот факт, что мы всегда выступаем за диалог и за решение абсолютно любого конфликта, который происходит в мире, даже если он не касается нашей страны. Можно ли надеяться получить от этих политиков какую-то объективность?

Юрий Деркач:

Если посмотреть на наше государство со стороны, то получается, что у нас социальная направленность государства, когда все делается для людей. Второе составляющее – мы развиваем все виды и деятельности, которые есть, существует. Мы создаем все необходимые условия для развития всех отраслей народного хозяйства. И третье – мы живем в мире с теми, кто желает этого. Мы сотрудничаем открыто с Россией, с Китаем. Мы открыты для многих других государств. И если это все показать в Европе, в Америке, то это вызовет очень большой интерес со стороны людей труда. Те, кто создают материальные блага, те, которые не имеют доступ к управлению государством, те, кто не имеет возможность получения хорошего образования, качественным продуктам питания, качества питьевой воды и всего остального. И поэтому, закрыв вот эти проблемы, закрыв информационное пространство у себя, они не показывают то, как Беларусь смогла выстроить отношения со всем миром и создать оптимальные условия для жизни наших людей. Это полностью разрушает теорию «золотого миллиарда», которая отводит только элите определенную качественную жизнь, а остальные должны только производить блага, но не имея возможности в полном объеме ими пользоваться, а тем более участвовать в системе управления. «У них совершенно другие задачи и цели». Почему в странах Запада нет качественной соцподдержки? Никита Рачиловский:

Наверняка страны Запада понимают, что Беларусь с исторической точки зрения довольно-таки молодая страна, с точки зрения приглашения суверенитета и независимости, уже имеет такую мощную социальную политику, где все создано для людей, а те страны в Европе, где уже довольно-таки давно созданы институты, вся система государственности, где, по идее, все уже налажено и переплетено, у них этого нет. И они в шоке, удивляются, как такое молодое государство смогло достичь этих больших показателей. Юрий Деркач:

Мне кажется, они не хотели этого создавать. У них совершенно другие задачи и цели. Если у нас это направлено во имя человека и для человека, максимально развивая человеческий потенциал, там это не надо. Там нужно получить тот результат, который приводит к тому, чтобы было разделение людей, чтобы люди богатые имели возможность пользоваться всеми благами, которые есть, а люди, те, кто создает эти блага, не должны участвовать в системе распределения их хорошей жизни. Никита Рачиловский:

Тем более там классовая борьба по религиозному, по национальному признаку. Людей начинают делить на первый, второй, третий сорт и просто разделять по вагонам практически. Юрий Деркач:

И не только по вагонам, а создают конфликты специально для того, чтобы не было объединения людей. Если мы говорим, что наше общество должно быть едино, для чего? Для того, чтобы созидать, строить, сохранять мир, чтобы развиваться и максимально сделать все для развития государства, там, наоборот, надо разделить.

Никита Рачиловский:

Здесь большую роль играет личная ответственность человека перед государством. Наше общество довольно-таки сильно активизировались. Мы видим, как большое количество граждан активно включились в социальную, общественную жизнь государства. Вот как вы считаете, с чем это связано? Юрий Деркач:

Если бы мы с вами взялись заниматься каким-то делом. И от того, что мы сделали, мы получили какие-то блага, чем больше мы работаем, тем больше мы создаем этих материальных благ, тем мы живем лучше. И это видно. Что для нас обеспечило государство? Государство обеспечило на первом этапе мир. Государство обеспечило нам условия: законодательное, правовое поле и все остальное. И все зависит от нас. У нас есть все возможности. А для этого нужен профессионализм, для этого нужны знания, для этого нужно желание трудиться не только ради себя, но и ради людей, которые находятся рядом. Сильный человек, сильная семья, сильное общество, сильное государство. Что такое славянское терпение? Никита Рачиловский:

И разрешите последний вопрос. Что значит лично для вас славянское терпение? Юрий Деркач:

Мы имеем определенное понимание событий, которые происходят вокруг нас. Мы миролюбивы, мы трудолюбивы, мы с добром относимся к каждому, кто к нам приходит в гости. Это входит в историю. Мы стараемся помочь, мы сострадаем, мы помогаем. Но единственное, мы никогда не можем позволить никому, когда к нам приходят для того, чтобы разрушить то, что мы создали. Мы это создали своим трудом. Мы ни у кого это не украли, мы ни у кого это не отобрали. Но если к нам придут и попытаются забрать то, что для нас важно, попытаются разрушить наши семьи, нашу жизнь, то здесь будет ответ справедливый, ответ адекватный. И поверьте, он будет от каждого из тех, кто живет на территории Республики Беларусь. Никита Рачиловский:

Я полностью с вами согласен и полностью вас поддерживаю.