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На Комсомольском озере едва не утонул мужчина, его спасли МЧС и медики

09 июля 2023 14:41
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Новости Беларуси. Спасательная операция развернулась накануне на Комсомольском озере. Вечером к дежурным по акватории обратились очевидцы, которые сообщили о тонущем человеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Комсомольском озере едва не утонул мужчина, его спасли МЧС и медики-1

Команда оперативно выдвинулась в указанный район. В районе пляжа номер 6 в 30 метрах от берега обнаружили мужчину. Доставив пострадавшего на берег, специалисты ОСВОД приступили к сердечно-легочной реанимации. Эстафету приняли медики. 

На Комсомольском озере едва не утонул мужчина, его спасли МЧС и медики-4

Спустя некоторое время мужчину удалось вернуть к жизни, после чего пострадавшего отправили в больницу. Специалисты напоминают: отдыхая у воды, необходимо соблюдать предельную осторожность и не забывать о мерах безопасности. 

# Спасение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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