На Комсомольском озере едва не утонул мужчина, его спасли МЧС и медики

Новости Беларуси. Спасательная операция развернулась накануне на Комсомольском озере. Вечером к дежурным по акватории обратились очевидцы, которые сообщили о тонущем человеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда оперативно выдвинулась в указанный район. В районе пляжа номер 6 в 30 метрах от берега обнаружили мужчину. Доставив пострадавшего на берег, специалисты ОСВОД приступили к сердечно-легочной реанимации. Эстафету приняли медики.