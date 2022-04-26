Прямой эфир

Ему было всего 14. Как подросток из Башкирии прикрывал тыл Красной армии

26 апреля 2022 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Жодино проживают 60 ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе и Филипп Карлов. Когда началась война, ему было всего 14. С юных лет он трудился в колхозе, обеспечивая продовольствием армию. После служил в авиации Тихоокеанского флота. За годы войны награжден свыше 20 медалями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

О жизненном пути ветерана – материал Анны Куртасовой.  

Ему было всего 14. Как подросток из Башкирии прикрывал тыл Красной армии-1

Филипп Иванович Карлов родом из Башкирии. Когда началась война, ему было 14 лет. Окончив лишь 7 классов, пошел помогать семье и хозяйству. Обеспечивал регион продовольствием.  

Ему было всего 14. Как подросток из Башкирии прикрывал тыл Красной армии-4

Филипп Карлов, ветеран Великой Отечественной войны: 
Работал на полевых работах: пахали, сеяли, убирали, молотили, хлеб сдавали. В то время уже (в первый год войны) уже лозунг был: «Все для фронта! Все для Победы!»   

Ему было всего 14. Как подросток из Башкирии прикрывал тыл Красной армии-7

На воинскую службу Филиппа Ивановича призвали только в декабре 1944-го. На тот момент ему едва исполнилось 17. Распределился во Владивосток, где попал в авиацию Тихоокеанского флота. На его счету десятки сбитых вражеских самолетов. Уже после войны за боевые заслуги получил свою первую и самую ценную медаль «За победу над Японией».  

Подробности в видеоматериале.   

# Великая Отечественная война # общество # Филипп Карлов # Жанна Корбут # Анна Куртасова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Доброе дело добром отзовётся». Первичка БСЖ из Червеня стала лучшей в конкурсе патриотического воспитания
26 апреля 2022 15:29

«Доброе дело добром отзовётся». Первичка БСЖ из Червеня стала лучшей в конкурсе патриотического воспитания

«Хотелось спать, горечь во рту». Много ли художественного вымысла в фильмах о Чернобыле?
26 апреля 2022 15:11

«Хотелось спать, горечь во рту». Много ли художественного вымысла в фильмах о Чернобыле?

«Это слёзы и боль». Как вдовы ликвидаторов относятся к туристическим поездкам в Чернобыль?
26 апреля 2022 15:06

«Это слёзы и боль». Как вдовы ликвидаторов относятся к туристическим поездкам в Чернобыль?