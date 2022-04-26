«Доброе дело добром отзовётся». Первичка БСЖ из Червеня стала лучшей в конкурсе патриотического воспитания

Новости Беларуси. Проект первичной организации Белорусского союза женщин средней школы № 3 Червеня стал лучшим в республиканском конкурсе гражданско-патриотического воспитания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он стал частью акции «30 лет – 30 добрых дел». Конкурсная работа Червенской первичной организации БСЖ заняла первое место в номинации «Доброе дело добром отзовется». Проект включает в себя материалы и фотоотчеты с научно-практических конференций, диалоговых площадок, а также гражданско-патриотических конкурсов.

Виолетта Овсянникова, председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Цель нашего проекта – это создание оптимальных условий повышения роли женщин-педагогов в совершенствовании системы гражданско-патриотического воспитания, всестороннее участие в задаче построения независимой и сильной нашей Республики Беларусь.