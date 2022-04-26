Прямой эфир

«Доброе дело добром отзовётся». Первичка БСЖ из Червеня стала лучшей в конкурсе патриотического воспитания

26 апреля 2022 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проект первичной организации Белорусского союза женщин средней школы № 3 Червеня стал лучшим в республиканском конкурсе гражданско-патриотического воспитания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Доброе дело добром отзовётся». Первичка БСЖ из Червеня стала лучшей в конкурсе патриотического воспитания-1

Он стал частью акции «30 лет – 30 добрых дел». Конкурсная работа Червенской первичной организации БСЖ заняла первое место в номинации «Доброе дело добром отзовется». Проект включает в себя материалы и фотоотчеты с научно-практических конференций, диалоговых площадок, а также гражданско-патриотических конкурсов.  

«Доброе дело добром отзовётся». Первичка БСЖ из Червеня стала лучшей в конкурсе патриотического воспитания-4

Виолетта Овсянникова, председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин»:  
Цель нашего проекта – это создание оптимальных условий повышения роли женщин-педагогов в совершенствовании системы гражданско-патриотического воспитания, всестороннее участие в задаче построения независимой и сильной нашей Республики Беларусь. 

«Доброе дело добром отзовётся». Первичка БСЖ из Червеня стала лучшей в конкурсе патриотического воспитания-7

В школе уделяют большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию учеников. Недавно здесь открыли ресурсный центр по допризывной подготовке, где можно увидеть интересные экспонаты.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Виолетта Овсянникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотелось спать, горечь во рту». Много ли художественного вымысла в фильмах о Чернобыле?
26 апреля 2022 15:11

«Хотелось спать, горечь во рту». Много ли художественного вымысла в фильмах о Чернобыле?

«Это слёзы и боль». Как вдовы ликвидаторов относятся к туристическим поездкам в Чернобыль?
26 апреля 2022 15:06

«Это слёзы и боль». Как вдовы ликвидаторов относятся к туристическим поездкам в Чернобыль?

Из 250 выжили 125. Истории евреев, которые спасались от фашистов на войне
26 апреля 2022 14:55

Из 250 выжили 125. Истории евреев, которые спасались от фашистов на войне