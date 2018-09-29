«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома

Новости Беларуси. Решить вопрос с помощью одного звонка: снимали трубку и выслушивали актуальные проблемы 29 сентября во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В режиме прямых линий общались с населением и в Бресте. На связь с горожанами вышел заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук. Наиболее волнующими оказались вопросы начала отопительного сезона, цен на осенних ярмарках, а также ремонта дорог. Традиционно напомнили о болевых точках и в сфере ЖКХ. За три часа прямой линии поступило больше 20 звонков.

Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:

Очень приятно: четыре звонка поступило с благодарностью за то, что делается очень многое в городе. Именно касается вопросов асфальтирования и ремонта дорог. Одна женщина позвонила и поблагодарила за то, что своевременно на улице Янки Купалы в многоквартирном доме сделана тепловая реабилитация. Самое главное, говорит, наши строители успели это сделать своевременно, до наступления холодов. Дальше вопросы в основном касались коммунальных платежей.

Конструктив прямых линий неоспорим, и в доказательство – конкретные дела. Так, в Малоритском районе то, что волнует многих односельчан, озвучила Любовь Озимчук. Старые сосны посреди кладбища могли рухнуть в любой момент, повредить ограды и памятники. Над погостом в прямом смысле нависла опасность.

Любовь Озимчук, житель агрогородка Мокраны:

Я позвонила на прямую линию. Сказал, что не на этой неделе, а на следующей мы этот вопрос решим. На следующей неделе я легла в больницу. Уже выписалась из больницы, у меня в ящике почты был ответ, что все сделано.