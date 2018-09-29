Прямой эфир

«Глаз радует, и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь

29 сентября 2018 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Глаз радует, и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь-1

На берегу Днепра его возвели менее чем за год по всем православным канонам, с куполами и звонницей. Само здание – из натурального дерева, поскольку предыдущие церкви в Копыси были также деревянные. Первая была построена на этом же месте более 300 лет назад, раз-два в столетие перестраивалась. Местные жители уверяют, что даже в самые сложные для христианства времена приход сохранялся, а двери храма были всегда открыты.

«Глаз радует, и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь-4

Анна Шурупова, жительница Орши:
Когда я была маленькой, меня здесь крестили в старой церкви. А сейчас построили новую церковь, и мы рады ходить в нее.

«Глаз радует, и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь-7

Мария Воробьева, жена настоятеля храма Преображения Господня:
Глаз радует, и хочется молиться, хочется идти. Все равно человеку в душе вера одно, но когда вокруг еще и красота, когда смотришь, и все поет внутри!

«Глаз радует, и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь-10

Я считаю, что в таких поселках люди должны жить: Президент поручил привести в порядок малые населенные пункты

Копысь стал первым так называемым «поселком будущего». В стране это был пилотный проект по благоустройству малых населенных пунктов. Здесь построили дороги, привели в порядок социальные объекты. Когда Президент принимал поселок, местные жители обратились с просьбой о строительстве церкви.

«Глаз радует, и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь-13

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Удивительно, что происходит в жизни верующих людей. Конечно, мне сегодня хочется искренне поблагодарить всех строителей, благотворителей, благоукрасителей, кто созидал и создал этот прекрасный храм. И хочется пожелать, чтобы все, кто сюда будут приходить, прикасались к Небу. Чтобы они ощущали эту благодать Святого Духа.

«Глаз радует, и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь-16

Приход в Копыси небольшой – несколько сотен человек. Однако в день открытия верующие едва поместились внутри храма. Стать частью исторического события в православном мире изъявили желание жители со всей округи.

«Все поселки городского типа надо сохранить»: рабочая поездка Президента в Витебскую область

# Православные в Беларуси # общество # Анна Шурупова # Мария Воробьева # Митрополит Павел # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С профессиональным праздником машиностроителей поздравил Александр Лукашенко
29 сентября 2018 11:38

С профессиональным праздником машиностроителей поздравил Александр Лукашенко

Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок
28 сентября 2018 20:11

Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ
28 сентября 2018 19:14

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ