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С профессиональным праздником машиностроителей поздравил Александр Лукашенко

29 сентября 2018 11:38
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем машиностроителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С профессиональным праздником машиностроителей поздравил Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ежедневно вы выполняете сложную, интересную и исключительно важную для устойчивого развития Беларуси работу. Ваш труд лежит в основе экономического роста страны, уровня благосостояния народа, укрепляет имидж нашего государства на международной арене, его обороноспособность и суверенитет.

С профессиональным праздником машиностроителей поздравил Александр Лукашенко-4

Президент также отметил, что страна гордится предприятиями отечественной промышленности, которые, сохраняя лучшие традиции, совершенствуют технологии, осваивают передовые разработки, производят современную конкурентоспособную технику, обеспечивают своей продукцией внутренний рынок, активно экспортируют ее за рубеж.

Александр Лукашенко поблагодарил работников отрасли за трудолюбие, преданность делу и целеустремленность.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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