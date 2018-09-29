С профессиональным праздником машиностроителей поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем машиностроителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ежедневно вы выполняете сложную, интересную и исключительно важную для устойчивого развития Беларуси работу. Ваш труд лежит в основе экономического роста страны, уровня благосостояния народа, укрепляет имидж нашего государства на международной арене, его обороноспособность и суверенитет.