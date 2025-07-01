Выдача сертификатов централизованного тестирования начинается в Беларуси

Республиканский институт контроля знаний объявил о начале выдачи сертификатов централизованного тестирования. Получить их можно в пунктах проведения экзамена уже сегодня, 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если абитуриенты сдавали ЦТ в разных пунктах, то посетить нужно каждый из них. Срок действия сертификата – 2 года. Получить документ может сам абитуриент и его законные представители. При себе необходимо иметь удостоверение личности, аттестат или диплом колледжа, а также пропуск по учебному предмету с отметкой «Тестирование прошел». В 2025 году максимальный балл на ЦТ получили 724 абитуриента, среди которых наибольшее количество – по иностранным языкам и математике.