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Выдача сертификатов централизованного тестирования начинается в Беларуси

01 июля 2025 06:13
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Республиканский институт контроля знаний объявил о начале выдачи сертификатов централизованного тестирования. Получить их можно в пунктах проведения экзамена уже сегодня, 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выдача сертификатов централизованного тестирования начинается в Беларуси-2

Если абитуриенты сдавали ЦТ в разных пунктах, то посетить нужно каждый из них. Срок действия сертификата – 2 года. Получить документ может сам абитуриент и его законные представители. При себе необходимо иметь удостоверение личности, аттестат или диплом колледжа, а также пропуск по учебному предмету с отметкой «Тестирование прошел». В 2025 году максимальный балл на ЦТ получили 724 абитуриента, среди которых наибольшее количество – по иностранным языкам и математике.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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