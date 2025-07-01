В Беларуси изменится порядок перечисления соцвыплат и появится новая мера поддержки многодетных семей
С июля в Беларуси меняется порядок перечисления социальных выплат через банк. Пенсии и некоторые пособия будут приходить только на базовый счет. А многодетные семьи могут получить единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь социальные выплаты будут начисляться только на базовые счета. Основное их преимущество – возможность бесплатно совершать основные финансовые операции. Чтобы продолжить получать выплаты, необходимо переоформить текущий расчетный счет в базовый или открыть новый. Однако новации касаются не всех.
Елена Громова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Хочу обратить особое внимание, кого не коснутся изменения. Это те лица, которые получают и в дальнейшем будут получать социальные выплаты через почтовые отделения. Это лица старше 70 лет. Это получатели пособия по уходу за инвалидом первой группы. Это те лица, которые проживают в сельской местности. Их изменения не касаются, и они по-прежнему в июле, как и в июне, будут получать свои социальные выплаты на почту.
Также с июля в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе для многодетных семей. Право на выплату имеют те, кто воспитывает трех и более школьников в возрасте до 18 лет.
Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Оказание помощи – по заявительному принципу. То есть обращается один из родителей, подает заявление, вместе с заявлением – документы, подтверждающие право на такую выплату. То есть удостоверение многодетной семьи, справка о регистрации по месту жительства, чтобы было понятно, где прописаны члены семьи. И выплата будет осуществляться не ранее, чем с 1 августа, потому что размер помощи определяется на 1 августа.
Размер выплаты на каждого ребенка-ученика составляет 30 % бюджета прожиточного минимума по состоянию на 1 августа. Чтобы получить поддержку от государства, нужно обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства либо пребывания одного из родителей. В Минске и областных центрах – по месту учебы ребенка.