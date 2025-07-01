В Беларуси изменится порядок перечисления соцвыплат и появится новая мера поддержки многодетных семей

С июля в Беларуси меняется порядок перечисления социальных выплат через банк. Пенсии и некоторые пособия будут приходить только на базовый счет. А многодетные семьи могут получить единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь социальные выплаты будут начисляться только на базовые счета. Основное их преимущество – возможность бесплатно совершать основные финансовые операции. Чтобы продолжить получать выплаты, необходимо переоформить текущий расчетный счет в базовый или открыть новый. Однако новации касаются не всех.

Елена Громова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Хочу обратить особое внимание, кого не коснутся изменения. Это те лица, которые получают и в дальнейшем будут получать социальные выплаты через почтовые отделения. Это лица старше 70 лет. Это получатели пособия по уходу за инвалидом первой группы. Это те лица, которые проживают в сельской местности. Их изменения не касаются, и они по-прежнему в июле, как и в июне, будут получать свои социальные выплаты на почту.

Также с июля в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе для многодетных семей. Право на выплату имеют те, кто воспитывает трех и более школьников в возрасте до 18 лет.