С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда для граждан России и Беларуси

С 1 сентября иностранцы, не имеющие латвийской визы или вида на жительство, будут обязаны заранее предоставлять подробную информацию о своей поездке. Чиновники требуют указывать цель визита, сроки пребывания, маршрут, место проживания, данные о службе в армии, работе в спецслужбах и государственных структурах. За предоставление ложной информации или ее сокрытие предусмотрен штраф до 2 000 евро.