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С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда для граждан России и Беларуси

01 июля 2025 06:48
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Латвия ужесточает правила въезда для граждан России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда для граждан России и Беларуси-2

С 1 сентября иностранцы, не имеющие латвийской визы или вида на жительство, будут обязаны заранее предоставлять подробную информацию о своей поездке. Чиновники требуют указывать цель визита, сроки пребывания, маршрут, место проживания, данные о службе в армии, работе в спецслужбах и государственных структурах. За предоставление ложной информации или ее сокрытие предусмотрен штраф до 2 000 евро.

# Государственная граница Беларуси # Латвия # Беларусь-Латвия

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