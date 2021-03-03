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В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?

03 марта 2021 10:43
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Новости Беларуси. Реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси. Это подчеркнул спикер Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече, посвященной вопросам работы с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?-1

Их в госорганы в 2020-м поступило около миллиона. Для парламентариев диалог с населением имеет особое значение. Созданный алгоритм работы с проблемами людей позволяет видеть то, что волнует общество и какие шаги необходимо предпринять, в том числе на законодательном уровне. Многие вопросы, подчеркнули участники дискуссии, того же благоустройства – например, ремонт песочницы во дворе – могут решаться на местном уровне. Тут в помощь личные приемы граждан, встречи в трудовых коллективах, прямые телефонные линии. Отреагировали чиновники и на эпидситуацию: чтобы быть ближе, ведут онлайн-стримы, созданы аккаунты большинства членов Совета Республики, работают персональные сайты депутатов. Развитие новых технологий требует и новых подходов. В частности, 3 марта шла речь о перспективах совершенствования правовой базы.  

В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?-4

Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
В электронных обращениях, наверное, надо внести изменения в получении электронных обращений. Может быть, поработать с книгой замечаний и предложений, уточнить способы ее заполнения, ведения книги замечаний и предложений.

В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?-7

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы вот анализировали законодательства и стран СНГ. Сегодня тема злоупотребления правом на обращения уже существует у многих, если не сказать, практически у всех. Если человеку дается ответ, с ним прекращена переписка, и он, не давая абсолютно никаких новых фактов или каких-то аргументов для дальнейшего рассмотрения, продолжает идти. Ему так интересно, вот он этим живет.  

В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?-10

Законопроект об обращениях граждан и юридических лиц поступит в Палату представителей уже осенью. Сейчас идет работа и над созданием единой интегрированной системы учета и обработки обращений, где можно будет разместить письмо, видеть всю историю его рассмотрения.  

# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Ирина Довгало # Валентина Ражанец # Фотофакт

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