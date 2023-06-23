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Глубокое принимает спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»

23 июня 2023 07:29
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Новости Беларуси. В Международный олимпийский день, а он отмечается в эту пятницу, 23 июня, спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» принимает Глубокое – город с богатой историей и традициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глубокое принимает спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»-1

В первый день состоится семинар по актуальным вопросам подготовки спортсменов. Детская площадка «Бригантина» приглашает на художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами», вечернюю программу фестиваля откроет спектакль Театра-студии кино-актера «Тот самый Мюнхгаузен». В субботу, 24 июня, праздник продолжится знакомством с гастрономическими особенностями и обрядами Витебского региона. Спортивные активности организуют на 30 площадках.

# Фестиваль # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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