Глубокое принимает спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»

Новости Беларуси. В Международный олимпийский день, а он отмечается в эту пятницу, 23 июня, спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» принимает Глубокое – город с богатой историей и традициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день состоится семинар по актуальным вопросам подготовки спортсменов. Детская площадка «Бригантина» приглашает на художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами», вечернюю программу фестиваля откроет спектакль Театра-студии кино-актера «Тот самый Мюнхгаузен». В субботу, 24 июня, праздник продолжится знакомством с гастрономическими особенностями и обрядами Витебского региона. Спортивные активности организуют на 30 площадках.