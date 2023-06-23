Житель Молодечненского района нагрел 18 человек на 40 тыс. рублей на беседках и качелях

В марте 2022 года директор частной организации вывесил объявление о продаже бань-бочек, беседок и качелей по привлекательной стоимости. Заказы он оформлял только по предварительной оплате. При этом обязательства не выполнял, а вырученные суммы расходовал на собственные нужды, информирует Следственный комитет Республики Беларусь.

Мужчина обманул 18 человек на общую сумму около 40 тыс. рублей. Обвиняемый уже имел судимость за подобное преступление. На допросе он признался, что не предпринимал попыток компенсировать убытки потерпевших, а расходовал деньги на себя. Следствие проделало большую работу по сбору доказательной базы. Выдвинуто обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере». В отношении фигуранта была избрана мера пресечения – заключение под стражу.