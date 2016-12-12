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Елки желаний в рамках благотворительной акции «Наши дети» выросли в семи торговых центрах Витебска

12 декабря 2016 05:53
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Новости Беларуси. Елки желаний одновременно выросли в семи крупных торговых центрах Витебска. Зеленые красавицы украшены фотографиями детей, оставшихся без родителей. Снимки дополняют их письма к Деду Морозу и Снегурочке. Кроме одного самого заветного желания найти маму и папу у детей есть и самые незатейливые просьбы: получить в подарок санки, куклу, конструкторы и настольные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Гусаченко, председатель Витебской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Мы очень благодарны и призываем всех жителей нашего города стать добрыми волшебниками и подарить таким детям чудо.

Ирина Ковалева, житель агрогородка Новка:
Если человек может помочь, то, я думаю, он может это сделать. Главное, чтобы дети были счастливы.

Тимур Медведский, житель Витебска:
Любой сбор средств – это всегда положительная реакция, эмоции. И для детей положительные, и для тех людей, кто деньги дает. Хоть малейшие копейки какие-то, все равно ты знаешь, что это пойдет на пользу. И детям, и себе хорошо, потому что ты понимаешь, что сделал хоть маленькое, но доброе дело.

Проект «Елки желаний» – это часть масштабной акции «Наши дети». Она проходит по всей стране. Каждый белорус накануне Нового года сможет при желании побывать в роли волшебника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

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