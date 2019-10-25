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Элитная структура. Службе безопасности Президента исполняется 25 лет

25 октября 2019 06:22
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Новости Беларуси. На службе Отечеству. 25 октября одно из элитных спецподразделений Беларуси отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Службе безопасности Президента – 25 лет.

Элитная структура. Службе безопасности Президента исполняется 25 лет-1

Структура создавалась с нуля, и сейчас в стране сложилась своя национальная школа бодигардов. Ее уважают зарубежные коллеги, а на международных соревнованиях белорусские телохранители зачастую завоевывают призовые места.

Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»

Это одно из самых боеспособных подразделений. На счету офицеров СБП десятки задержанных опасных преступников. Попасть в службу безопасности Президента можно только обладая кристальной биографией, отменным здоровьем и физической подготовкой, высокой эрудицией, умением принимать нестандартные решения в критических ситуациях.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности

Элитная структура. Службе безопасности Президента исполняется 25 лет-4

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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