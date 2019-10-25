Элитная структура. Службе безопасности Президента исполняется 25 лет

Новости Беларуси. На службе Отечеству. 25 октября одно из элитных спецподразделений Беларуси отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Службе безопасности Президента – 25 лет.

Структура создавалась с нуля, и сейчас в стране сложилась своя национальная школа бодигардов. Ее уважают зарубежные коллеги, а на международных соревнованиях белорусские телохранители зачастую завоевывают призовые места.

Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»

Это одно из самых боеспособных подразделений. На счету офицеров СБП десятки задержанных опасных преступников. Попасть в службу безопасности Президента можно только обладая кристальной биографией, отменным здоровьем и физической подготовкой, высокой эрудицией, умением принимать нестандартные решения в критических ситуациях.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности