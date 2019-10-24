Под Лиозно в годы Великой Отечественной войны погибли более 3,5 тысяч казахов

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан, некогда части одной большой страны, связывает наша общая Победа, несмотря на время и расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан, некогда части одной большой страны, связывает наша общая Победа, несмотря на время и расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том, что в нашей стране свято чтят память каждого, убедился председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы. Алихан Байменов после международной конференции в Минске приехал в Лиозно.
Именно здесь погиб при освобождении города в 1943-м его родной дядя, младший лейтенант Ахмеджан Нурышев. О месте захоронения без вести пропавшего родные узнали всего несколько месяцев назад.
Алихан Байменов, председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы (Казахстан):
Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Беларуси и этого района, представителям правительства, местных властей за бережное отношение к памяти тех, кто погиб здесь, защищая нашу общую землю.
Зинаида Малахова, главный хранитель фондов Лиозненского военно-исторического музея:
Приезжают со всего Советского Союза буквально. Из Сахалина, из Волгограда, из Челябинска, из разных стран – из Армении, Азербайджана, даже из Америки. Также приезжают из Казахстана очень много: примерно 3555 воинов захоронено в нашей лиозненской земле.
На подступах к Лиозно погибли – и это только по официальным данным – более 32 тысяч воинов. Захоронены они в 89 братских могилах.