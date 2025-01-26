Елфимов: у европейской политики вообще нет своей позиции

Далеко не все в ЕС согласны с политикой Брюсселя, в том числе с резолюцией о непризнании наших выборов, которую опубликовали на неделе. Этим мнением с нами поделился международный наблюдатель из Словакии Мирослав Радочовский.

Мирослав Радачовский, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Словакия): Я не видел ничего такого, чтобы что-нибудь недемократическое, что-нибудь несвободное. Люди ходили, люди голосовали, бросали свои голоса в ящики. Стандартные, как все европейские стандарты. Никто не может говорить, что здесь было что-нибудь недемократическое и несвободное. Я такого не видел. А я не был только в Минске, мы были и на пунктах в Минске. Это так. Это мой объективный взгляд на эту ситуацию. Я бы был рад, чтобы такой объективный взгляд был и во всей Европе, и во всем мире. А если им не нравится, то приезжайте посмотреть. Здесь нет визы, можно прийти.

У западноевропейской политики нет своей позиции. Вся их оценка полностью зависит от решений Белого дома. Поэтому объективно оценки нашим выборам они дать не могут. Своим мнением с нашими журналистами поделился политолог Вадим Елфимов.

Вадим Елфимов, политолог:

Мы действительно приглашали, но они заявили, что мы их поздно пригласили. Пусть они покажут когда, рано или поздно – никаких сроков по этому поводу не существует. Можно даже было приехать вот сегодня, пожалуйста. То есть это выдает, так скажем, их нежелание давать объективную оценку нашим выборам. Вся их оценка зависит от того, что там, как там наверху в Белом доме решат. Поскольку они этого еще не знают, действуют по инерции, нащупывают какие-то свои… Вот уже Блинкен – явно провокационное заявление. Но на самом деле у европейской политики вообще нет своей позиции.

Работать в информационном центре Цик продолжают международные журналисты. Мнением о Беларуси и организации избирательного процесса с нами поделился журналист из Турции.