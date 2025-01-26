«У Беларуси светлое будущее!» Международные наблюдатели о выборах Президента

Прозрачность, открытость, высокий уровень подготовки. Так выборы Президента в Беларуси оценили международные наблюдатели. Мониторили участки для голосования, общались с электоратом и членами комиссий более 480 экспертов разных государств мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они едины во мнении: в нашей стране были созданы все условия для свободного и спокойного волеизъявления. К слову, организация международного наблюдения за электоральной кампанией – не только возможность объективно оценить законность процесса. Опыт нашей страны интересен соседям.

Антон Синицын, международный наблюдатель ШОС на выборах Президента Беларуси (Россия):

Есть особенности, которых у нас нет в законодательстве. Я эту особенность выделяю. Это возможность для гражданина, который случайно испортил бюллетень, получить повторно бюллетень один раз. В нашем законодательстве такого нет, надо присмотреться к этой практике. Мы ее специально пытались изучать на избирательных участках. И пока западные структуры продолжают оценивать выборы, исходя исключительно из политических мотивов, не присутствуя при этом на участках и не имея объективной оценки, представители международного сообщества с правовой точки зрения убедились в законности и открытости избирательного процесса Беларуси. Своим мнением они поделились с журналистами.

Карло Суриарте, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Испания):

Очень легко критиковать выборы, при этом не присутствовать на них. Чтобы дать объективную оценку происходящего, представителям Совета Европы и ОБСЕ надо было приехать в Беларусь. Но они этого не сделали. И это был неправильный шаг с их стороны. Я посетил более 10 избирательных участков и могу с уверенностью сказать: выборы прошли открыто и свободно. Хорошая организация обеспечила спокойную атмосферу.