В Мостовском районе открыли обновлённый МТК на 800 дойных коров

Новоселье для буренок. В Мостовском районе открыли обновленный молочно-товарный комплекс. Модернизированный объект рассчитан почти на 800 дойных коров. Увеличение поголовья и создание более комфортных условий для животных позволит на 40 % повысить производство молока на предприятии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельскохозяйственный объект возведен в кратчайшие сроки и по передовым технологиям. На комплексе установлено современное оборудование. С помощью компьютерных программ можно автоматически управлять доением, а также отслеживать все технологические процессы. Инновационные подходы позволили облегчить труд. При этом на комплексе создано более 20 новых рабочих мест.

Андрей Санько, председатель Мостовского райисполкома: На этот комплекс большие надежды, потому что пока он не закомплектован, доится практически около 300 голов скота, но динамика очень хорошая, практически 30 литров на корову. Надеюсь, что в ближайшее время, когда закончится комплектование этого комплекса, это будет флагман нашего района.

Виктор Семенович, заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз»:

Планируем для этого хозяйства увеличить выручку на 20 %, естественно, это позволит увеличить не только выручку, но и заработные платы нашим работникам и в целом обеспечить эффективное производство для филиала, а для страны внести весомый вклад в продовольственную безопасность.

Комплекс построен с опережающим графиком при поддержке Банка развития. Общая стоимость проекта превысила 35 миллионов рублей.