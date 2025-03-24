Ко Дню Победы около миллиона цветов украсят улицы Гродно

Миллион цветов для Гродно. Областной центр в 2025 году станет ярче. На предприятии «Зеленстрой» для украшения улиц подготовили около 30 видов растений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем рассада покинет теплицы, специалисты создают план цветочного города. Он появится на одной из центральных площадей. Вновь расцветет и мост, который впечатлил гродненцев в 2024 году. Композицию выполнят в форме волны из 10 тысяч цветов. Но в первую очередь растения будут высажены на Кургане Славы. Они украсят мемориальный комплекс ко Дню Победы.

Андрей Семанчик, директор предприятия «Гроднозеленстрой»:

Уделяется большое внимание и по разбивке новых цветников, новые цветники у нас будут размещаться на кольцевых развязках в городе Гродно, также готовят новые клумбы по улице Ленина, по улице Социалистической. Особое внимание уделяется новым клумбам, которые будут размещены на въезде в город со стороны дороги М6. Предприятием разработаны вертикальные клумбы, вертикально-архитектурные формы, которые будут устанавливаться непосредственно на самих улицах, чтобы они служили как и красотой, так и фотозонами для наших жителей города.

Чтобы упростить работу сотрудникам и ускорить процесс, на предприятии приобрели новую технику. Благодаря специальной машине за 10 минут можно высадить около 200 растений.