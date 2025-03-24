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Более 60 тыс. детей отдохнут в школьных лагерях во время весенних каникул

24 марта 2025 07:03
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Школьные каникулы начинаются. Важная задача взрослых в этот период – контроль над детьми и подростками, – напоминают в МВД. Многие несовершеннолетние будут проводить время дома или на улице одни. Без присмотра возрастают риски, связанные с их здоровьем и даже жизнью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 тыс. детей отдохнут в школьных лагерях во время весенних каникул-2

Школьников могут вовлечь в нарко- и киберпреступления. Нередкие правонарушения на каникулах – кражи, распитие спиртных напитков и нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых. Правоохранители просят родителей следить за активностью детей в социальных сетях, интересоваться кругом общения, в том числе виртуальным.

Доверительная атмосфера поможет предотвратить проблемы и провести каникулы безопасно. Более 60 тысяч детей отдохнут в школьных лагерях. Только в Минске их будет работать 262. Запланированы показы художественных и хронико-документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Состоятся акции по наведению порядка. Запланированы и экскурсии на предприятия. 

# Школьники # Образование # Образование в Беларуси

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