Более 60 тыс. детей отдохнут в школьных лагерях во время весенних каникул

Школьные каникулы начинаются. Важная задача взрослых в этот период – контроль над детьми и подростками, – напоминают в МВД. Многие несовершеннолетние будут проводить время дома или на улице одни. Без присмотра возрастают риски, связанные с их здоровьем и даже жизнью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьников могут вовлечь в нарко- и киберпреступления. Нередкие правонарушения на каникулах – кражи, распитие спиртных напитков и нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых. Правоохранители просят родителей следить за активностью детей в социальных сетях, интересоваться кругом общения, в том числе виртуальным.

Доверительная атмосфера поможет предотвратить проблемы и провести каникулы безопасно. Более 60 тысяч детей отдохнут в школьных лагерях. Только в Минске их будет работать 262. Запланированы показы художественных и хронико-документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Состоятся акции по наведению порядка. Запланированы и экскурсии на предприятия.