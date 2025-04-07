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Елфимов: откровенная расправа со стороны Макрона возмутила даже всегдашних противников Марин Ле Пен

07 апреля 2025 08:23
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: откровенная расправа со стороны Макрона возмутила даже всегдашних противников Марин Ле Пен-2

Вадим Елфимов, политолог: 
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Знаменитое французское выражение «Шерше ля фам!» – «Ищите женщину!», которое подразумевает, что все мужские дела всегда вертятся вокруг прекрасных дам, не имеет отношения к Макрону. Жениться на собственной школьной учительнице, которая старше его на 25 лет, потом всю жизнь отбиваться от неисчезающих подозрений, что она – переодетый мужчина. Это ли не настоящая мука для президента Франции! После такого возненавидишь всех женщин: и красивых, и уродливых, умных и глупых – любых. Впрочем, может быть, и не после этого…

В общем, у Макрона явно не сложились отношения с прекрасным полом. И поэтому он и не ищет женщину. Кроме одной – кроме Марин Ле Пен, этой яркой и умной блондинки. Вот ее-то он не просто ищет – преследует!

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Международная политика

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