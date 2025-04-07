Белорусская таможня пресекла ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки

Ввоз крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки пресекла наша таможенная служба. Свыше 580 килограммов мощного вещества из Польши в Россию пытался провезти 41-летний мужчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авто вызвало подозрения у специалистов пункта пропуска «Брест», и его отправили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Увидев нехарактерные затемнения, таможенники насторожились и решили демонтировать пол и стенки авто.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

Было выявлено некое вещество светло-серого и светло-желтого цвета. В дальнейшем было принято решение отправить данное вещество в таможенную лабораторию, где уже экспертом было определено, что данное вещество является опасным взрывчатым веществом на основе ТЭН [пентаэритриттетранитрат – прим. ред.], по характеристикам схожее с гексогеном. Таким образом, общее количество взрывчатого вещества составило более 580 килограммов.

Водителя задержали. В отношении злоумышленника и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы.