Безработные белорусы, ведущие асоциальный образ жизни, могут быть отправлены в ЛТП. С 16 по 20 ноября милиция проводит проверку

Новости Беларуси. С 16 по 20 ноября сотрудниками милиции будет проводиться комплекс мероприятий по снижению негативного влияния пьянства и алкоголизма на состояние оперативной обстановки, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры совместно с представителями прокуратуры, здравоохранения, образования и иными заинтересованными субъектами будут посещать по месту жительства граждан, в отношении которых осуществляется профилактический учет за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в том числе совершенных по отношению к членам семьи.

Совместно с представителями ЖКХ будут проводиться мероприятия по посещению жилых помещений, состоящих на учете в ОВД, с применением к проживающим гражданам мер профилактического воздействия. Сотрудниками будет инициировано проведение заседаний советов общественных пунктов охраны правопорядка и выездных заседаний суда. Постоянно действующей комиссией будут приниматься решения о необходимости направления в лечебно-трудовой профилакторий трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

По всем фактам нарушения общественного порядка, в первую очередь распития спиртного в неустановленных местах, о наличии жильцов, регулярно нарушающих спокойствие граждан, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону 102 или в чат-бот @MinskPolice_bot.