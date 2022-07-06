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Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения. Они также обсудили актуальную повестку

06 июля 2022 11:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Накануне первому президенту Казахстана глава белорусского государства направил телеграмму, а 6 июля состоялся телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кроме поздравительной тематики Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили обстановку в текущем моменте, ситуацию вокруг Беларуси и Казахстана и в странах постсоветского пространства. Нурсултан Назарбаев подробно интересовался обстановкой в нашем регионе.  

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбае # Фотофакт

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