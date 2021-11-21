Медобеспечение и действия польских силовиков. О чём говорили представители ВОЗ с беженцами и медиками в ТЛЦ?

Новости Беларуси. Представители Всемирной организации здравоохранения прибыли во временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им наперебой выходцы с Ближнего Востока рассказывали о действиях польских силовиков. Звучала и надежда на помощь в открытии гуманитарного коридора в ЕС. На белорусско-польской границе продолжает работу наш корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня уже 14-й день для беженцев на белорусско-польской границе, все они находятся в логистическом центре «Бремино» недалеко от пункта пропуска «Брузги». Сегодня с самого утра сюда прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения. Их встретили Юрий Караев и сенатор Виктор Лискович. Они провели представителей ВОЗ по территории ТЛЦ, ознакомили с тем, как происходит раздача гуманитарной помощи, а также горячей еды в этих палатках. Сегодня, кстати, этих палаток стало уже три. Добавили еще одну, чтобы разгрузить очереди и быстрее кормить людей.

Также представители ВОЗ (наверное, это была их главная миссия) ознакомились с медицинским обеспечением здесь для беженцев. Они спрашивали наших медиков о наличии медикаментов, какие медикаменты нужны в первую очередь, с какими симптомами люди обращаются к медикам, какие диагнозы им те ставят чаще всего, сколько людей было госпитализировано. Интересовались ситуацией по коронавирусу – есть ли возможность вакцинации, есть ли возможность сделать беженцам ПЦР-тесты. Беженец – представителю ВОЗ: «Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям». Подробнее здесь.

Затем представители ВОЗ прошли внутрь. Там к ним, конечно, было очень большое внимание. Сразу же много людей облепило в буквальном смысле представителей ВОЗ. Беженцы рассказывали им свои истории. Говорили, что, конечно, здесь им намного комфортнее, чем в лесу, рассказывали, что им хватает еды, с медобеспечением все в порядке. Но они по-прежнему не хотят здесь оставаться долго, они надеются на гуманитарный коридор, они хотят в Европу, в Германию, дети в том числе рассказывали об этом.

Представитель ВОЗ в ТЛЦ: ситуацию на границе как минимум можно назвать непростой, беженцы жаловались на здоровье. Подробнее здесь. Сергей Шуманский:

Я напомню, вчера, 20 ноября, сюда прибывали представители ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции. Они также ознакомились с условиями содержания в логистическом центре, пообщались с ними, с прессой. И уехали, не сказав ровным счетом ничего, не сделав никаких выводов. Такое же впечатление сложилось о пребывании здесь представителей ВОЗ. То есть все это выглядит как красивая картинка, как попытка быть отмеченными здесь в этой ситуации. Но явно не выглядит как попытка решить саму проблему.

Да, эти международные организации оказывают какую-то помощь в содержании этих людей здесь, но Беларусь, по сути, и сама может содержать этих людей, предоставить им еду, комфортное жилье. Но сам вопрос по-прежнему в том, что люди сюда приехали для того, чтобы попасть в Европу. Они по-прежнему говорят, что не хотят к себе на родину, они боятся там войны, у них там ничего нет. Пока о главном этом вопросе представители международных организаций то ли не слышат, то ли не хотят слышать.