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В Беларуси меняется лимит беспошлинных посылок. Указ Президента

15 апреля 2022 15:58
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Новости Беларуси. В Беларуси меняется лимит беспошлинных посылок, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Соответствующий указ 15 апреля подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси меняется лимит беспошлинных посылок. Указ Президента-1

Нововведение связано с ранее принятым решением Совета ЕЭК о беспошлинном ввозе товаров. Покупка в зарубежных интернет-магазинах не должна превышать 1 000 евро и весить больше 31 килограмма. В случае превышения лимита придется заплатить 15 % от стоимости заказа.

Правило будет действовать до 1 октября 2022 года.

# Интернет-магазины # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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