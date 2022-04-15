В Беларуси меняется лимит беспошлинных посылок. Указ Президента

Новости Беларуси. В Беларуси меняется лимит беспошлинных посылок, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Соответствующий указ 15 апреля подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение связано с ранее принятым решением Совета ЕЭК о беспошлинном ввозе товаров. Покупка в зарубежных интернет-магазинах не должна превышать 1 000 евро и весить больше 31 килограмма. В случае превышения лимита придется заплатить 15 % от стоимости заказа.