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«Мы можем поделиться с миром». Белорусский павильон на «ЭКСПО-2020» посетили больше 500 тысяч человек

19 января 2022 14:59
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Новости Беларуси. Всемирную выставку «ЭКСПО» в Дубае посетили уже больше 10 миллионов человек, а виртуальные визиты превысили отметку в 65 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы можем поделиться с миром». Белорусский павильон на «ЭКСПО-2020» посетили больше 500 тысяч человек-1

Это первый форум такого масштаба, который проходит в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. В белорусском павильоне в эти выходные уже встретили 500-тысячного посетителя.  

«Мы можем поделиться с миром». Белорусский павильон на «ЭКСПО-2020» посетили больше 500 тысяч человек-4

Это не просто туристы со всего мира, но и эксперты, бизнес-сообщество и представители политической элиты Объединенных Арабских Эмиратов и стран-участниц.  

«Мы можем поделиться с миром». Белорусский павильон на «ЭКСПО-2020» посетили больше 500 тысяч человек-7

Евгения Комарова, представитель павильона Беларуси на «ЭКСПО-2020»:  
Наш павильон удивляет посетителей своей насыщенностью. Ведь мы уделяем внимание не только привлечению туристов с точки зрения интересных достопримечательностей и природных богатств, но также Беларусь как экспортно ориентированная страна. Хочет обратить внимание на то, что у нас достаточно разработок и технологий, которыми мы можем поделиться с миром.  

«Мы можем поделиться с миром». Белорусский павильон на «ЭКСПО-2020» посетили больше 500 тысяч человек-10

В портфеле белорусского павильона уже контракты на сумму более 50 миллионов долларов, 10 контрактов на поставки белорусской продукции. В топе – концерн «Белгоспищепром». В работе уже более 40 документов о сотрудничестве от разных стран. Наибольшее число – от Объединенных Арабских Эмиратов.  

# Беларусь-ОАЭ # общество # Евгения Комарова # Фотофакт

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