«Мы можем поделиться с миром». Белорусский павильон на «ЭКСПО-2020» посетили больше 500 тысяч человек

Новости Беларуси. Всемирную выставку «ЭКСПО» в Дубае посетили уже больше 10 миллионов человек, а виртуальные визиты превысили отметку в 65 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый форум такого масштаба, который проходит в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. В белорусском павильоне в эти выходные уже встретили 500-тысячного посетителя.

Это не просто туристы со всего мира, но и эксперты, бизнес-сообщество и представители политической элиты Объединенных Арабских Эмиратов и стран-участниц.

Евгения Комарова, представитель павильона Беларуси на «ЭКСПО-2020»:

Наш павильон удивляет посетителей своей насыщенностью. Ведь мы уделяем внимание не только привлечению туристов с точки зрения интересных достопримечательностей и природных богатств, но также Беларусь как экспортно ориентированная страна. Хочет обратить внимание на то, что у нас достаточно разработок и технологий, которыми мы можем поделиться с миром.