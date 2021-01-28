Электротранспорт, космические технологии. Учёные НАН обсудили перспективы социально-экономического развития Беларуси

Новости Беларуси. Цифровизация экономики, наукоемкие производства и высокие технологии с белорусским характером. Ученые Академии наук обсудили перспективы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссия за круглым столом – повод для академиков сверить часы перед Всебелорусским народным собранием. Интеллектуальный потенциал страны – одна из четырех главных тем масштабного форума. В повестке ближайших пяти лет – развитие перспективных научных отраслей. Это электротранспорт, космические технологии, разработки в сельском хозяйстве и промышленности.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Национальная академия наук Беларуси принимала участие в подготовке проекта социально-экономического развития Республики Беларусь. Мы сегодня привлекаем и наших ведущих ученых. А с другой стороны, конечно, мы понимаем, что без участия экономического блока и хорошей, фундаментальной научной проработки экономических основ результативность сложно будет иметь положительную. Именно поэтому сегодня в рамках проведения круглого стола мы обеспечим, с одной стороны, симбиоз экономистов, с другой стороны, тех людей, которые непосредственно работают в тех технологических заделах, которые являются фактически приоритетами развития, построения Беларуси интеллектуальной.

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:

Важнейшими вопросами является то, каким образом можно мобилизовать ресурсы страны для достижения поставленных задач и стратегически важных направлений развития. Конечно же, здесь речь идет и об инвестиционном потенциале, и об инновационном потенциале, о тех научных разработках и заделах, которые сделаны в том числе Академией наук. Актуален для белорусской науки и вопрос симбиоза «ученый – производитель». Важно, чтобы процесс от разработки до внедрения был полностью отточен. Это позволит более эффективно использовать идеи и знания академиков в реальном секторе экономики.