«Белэнерго»: удалось локализовать последствия стихии «Ларс» в максимально короткие сроки

Новости Беларуси. Зима продолжает испытывать белорусов на прочность. Наследивший циклон «Ларс» не оставляет без работы экстренные службы. Они продолжают ликвидацию последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильный ветер и обильные снегопады на страну обрушились в начале недели.

Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадало свыше 2 400 населенных пунктов, за минувшие сутки восстановлено электроснабжение 660.

Десятки ремонтных бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет и тепло в небольшие населенные пункты – таких остается около 50. Они находятся в Брестской и Гродненской областях.

Как отмечают в «Белэнерго», в целом удалось локализовать последствия стихии в максимально короткие сроки.