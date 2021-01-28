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«Белэнерго»: удалось локализовать последствия стихии «Ларс» в максимально короткие сроки

28 января 2021 08:30
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Новости Беларуси. Зима продолжает испытывать белорусов на прочность. Наследивший циклон «Ларс» не оставляет без работы экстренные службы. Они продолжают ликвидацию последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильный ветер и обильные снегопады на страну обрушились в начале недели.

«Белэнерго»: удалось локализовать последствия стихии «Ларс» в максимально короткие сроки-1

Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадало свыше 2 400 населенных пунктов, за минувшие сутки восстановлено электроснабжение 660.

«Белэнерго»: удалось локализовать последствия стихии «Ларс» в максимально короткие сроки-4

Десятки ремонтных бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет и тепло в небольшие населенные пункты – таких остается около 50. Они находятся в Брестской и Гродненской областях.

Как отмечают в «Белэнерго», в целом удалось локализовать последствия стихии в максимально короткие сроки.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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