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«Экзотические культуры». Какие деревья могут вырасти в белорусском климате?

25 апреля 2024 19:13
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Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Экзотические культуры выращиваете у себя на участке?

«Экзотические культуры». Какие деревья могут вырасти в белорусском климате?-1

Сергей Кривцов, садовод:
Обязательно.

Юрий Святокум:
Похвастайтесь чем-нибудь.

Сергей Кривцов:
Само собой, виноград, абрикосы, иргу. Хотя иргу и черешню съедают конкуренты.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кто?

Сергей Кривцов:
Скворцы. Я не знаю, откуда их столько взялось, но последние годы это очень ужасная конкуренция. Розарий свой. Растет у меня кедр уже высотой семь метров, приносит плоды. Мы едим кедровые орешки свои. У меня растет несколько сортов гибискуса, я за ним долго гонялся. Это разновидность роз, цветет целое лето, многолетник, очень экзотическое растение. В принципе, я не знаю, у кого еще растет гибискус.

«Экзотические культуры». Какие деревья могут вырасти в белорусском климате?-4

Наталья Надольская:
Есть какие-то условия специальные, которые нужно соблюдать для того, чтобы он рос?

Сергей Кривцов:
Нет, он растет в основном на югах. В Крыму его очень много, там целые улицы засажены гибискусом.

Наталья Надольская:
На зимы вы утепляете как-то ветками?

Сергей Кривцов:
Нет.

Наталья Надольская:
То есть просто в открытом грунте зимует хорошо?

Сергей Кривцов:
Да, он хорошо зимует.

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# Растения и цветы # общество # Сергей Кривцов # Наталья Надольская

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