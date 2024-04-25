«Экзотические культуры». Какие деревья могут вырасти в белорусском климате?

Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Экзотические культуры выращиваете у себя на участке?
Сергей Кривцов, садовод:
Обязательно.
Юрий Святокум:
Похвастайтесь чем-нибудь.
Сергей Кривцов:
Само собой, виноград, абрикосы, иргу. Хотя иргу и черешню съедают конкуренты.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кто?
Сергей Кривцов:
Скворцы. Я не знаю, откуда их столько взялось, но последние годы это очень ужасная конкуренция. Розарий свой. Растет у меня кедр уже высотой семь метров, приносит плоды. Мы едим кедровые орешки свои. У меня растет несколько сортов гибискуса, я за ним долго гонялся. Это разновидность роз, цветет целое лето, многолетник, очень экзотическое растение. В принципе, я не знаю, у кого еще растет гибискус.
Наталья Надольская:
Есть какие-то условия специальные, которые нужно соблюдать для того, чтобы он рос?
Сергей Кривцов:
Нет, он растет в основном на югах. В Крыму его очень много, там целые улицы засажены гибискусом.
Наталья Надольская:
На зимы вы утепляете как-то ветками?
Сергей Кривцов:
Нет.
Наталья Надольская:
То есть просто в открытом грунте зимует хорошо?
Сергей Кривцов:
Да, он хорошо зимует.
Читайте также:
«Избежать повреждения морозами». Когда белить садовые деревья?
«Множество научных исследований». Насколько сильно Луна влияет на рост растений?
«Все будет благоухать». Какие знаки зодиака лучшие садоводы и огородники?