«Экзотические культуры». Какие деревья могут вырасти в белорусском климате?

Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Экзотические культуры выращиваете у себя на участке?

Сергей Кривцов, садовод:

Обязательно. Юрий Святокум:

Похвастайтесь чем-нибудь. Сергей Кривцов:

Само собой, виноград, абрикосы, иргу. Хотя иргу и черешню съедают конкуренты. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кто? Сергей Кривцов:

Скворцы. Я не знаю, откуда их столько взялось, но последние годы это очень ужасная конкуренция. Розарий свой. Растет у меня кедр уже высотой семь метров, приносит плоды. Мы едим кедровые орешки свои. У меня растет несколько сортов гибискуса, я за ним долго гонялся. Это разновидность роз, цветет целое лето, многолетник, очень экзотическое растение. В принципе, я не знаю, у кого еще растет гибискус.