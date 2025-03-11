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Лукашенко – послам: Беларусь выступает за мирные решения любых конфликтов дипломатическим путём

11 марта 2025 16:39
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Дипломатия, которая сближает. Даже тех, кто далеко географически и ментально. Во Дворце Независимости 11 марта прошла церемония вручения верительных грамот. Александру Лукашенко их предоставили послы 9 государств: Пакистана, Индии, Мьянмы, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кении, Буркина-Фасо и Лаоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента они могут официально говорить от имени своей страны и решать вопросы двусторонней повестки.

Несмотря на то, что 6 из 9 послов будут работать в нашей стране по совместительству, глава государства настоятельно рекомендует им изучить страну как следует и не ограничиваться только Минском – так станет яснее, в чем именно мы можем быть друг другу полезны. Да и своими глазами увидеть страну, которую отдельные пытаются выставить лишь в темных тонах, будет полезно.

Лукашенко – послам: Беларусь выступает за мирные решения любых конфликтов дипломатическим путём-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На всех уровнях мы ежедневно ведем работу, чтобы исключить любые разногласия в обществе, поддерживаем межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, никому не угрожаем, но при этом укрепляем экономические основы и обороноспособность нашего государства. 

Мы выступаем за мирные решения любых конфликтов дипломатическим путем и прилагаем значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженных противостояний в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются наши инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе Сан-Франциско.

«Для языка уважения и открытости не нужен переводчик». Президент принял верительные грамоты послов 9 стран.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # Международная политика

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