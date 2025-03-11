Лукашенко – послам: Беларусь выступает за мирные решения любых конфликтов дипломатическим путём

Дипломатия, которая сближает. Даже тех, кто далеко географически и ментально. Во Дворце Независимости 11 марта прошла церемония вручения верительных грамот. Александру Лукашенко их предоставили послы 9 государств: Пакистана, Индии, Мьянмы, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кении, Буркина-Фасо и Лаоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента они могут официально говорить от имени своей страны и решать вопросы двусторонней повестки.

Несмотря на то, что 6 из 9 послов будут работать в нашей стране по совместительству, глава государства настоятельно рекомендует им изучить страну как следует и не ограничиваться только Минском – так станет яснее, в чем именно мы можем быть друг другу полезны. Да и своими глазами увидеть страну, которую отдельные пытаются выставить лишь в темных тонах, будет полезно.