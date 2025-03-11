В этом музее расскажут всю историю 65-й автомобильной бригады! Показываем экспонаты

14 марта 1980 года на территории нашей страны была создана 65-я бригада материально-технического обеспечения. Сегодня это единственная автомобильная бригада Вооруженных Сил Беларуси. На неделе воинская часть отмечает 45-летний юбилей со дня образования. Исторический путь, цели, задачи, предназначение и достижения бригады – смотрите в выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

В 1980-м в состав вошло около 15 воинских частей и учреждений, а уже год спустя военные автомобилисты успешно продемонстрировали профессиональное мастерство в ходе крупного учения «Запад-81». Именно тогда личному составу части, участвовавшему в учениях, за успешные действия и проявленную воинскую доблесть министром обороны СССР была объявлена благодарность. Это было первым значимым достижением, записанным в исторический формуляр воинской части. Сегодня весь путь автомобильной бригады – со дня основания и до наших дней – нашел свое отражение в стендах, экспонатах и памятных материалах музея боевой славы транспортных войск Беларуси.

Марина Лозенко, библиотекарь 65-й автомобильной бригады:

В 1985 году команда принимает участие в командно-штабных учениях, которые посетил заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла Вооруженных сил СССР, маршал Советского Союза Куркоткин Семен Константинович. В 1986 году 9-й автомобильный батальон выполняет интернациональный долг в Республике Афганистан. В Афганистане батальон, которым командует подполковник Григорий Васильевич Саскевич и подчиненные ему офицеры, чье слово в боевой обстановке не менее ценно, чем боеприпасы, достойно выполнил свои боевые задачи.

При выполнении интернационального долга в Афганистане батальоном было пройдено около двух миллионов километров дорог, перевезено свыше 30 тысяч тонн грузов. За мужество и героизм при выполнении поставленных задач более 100 военнослужащих награждены орденами и медалями, в частности четверо воинов-автомобилистов посмертно удостоены ордена Красной Звезды. Сегодня в музее боевой славы собрано множество уникальных экспонатов, в их числе гранатометы, каски, патроны и пулеметная лента времен Великой Отечественной и войны в Афганистане. Особый интерес у посетителей вызывают подарки и сувениры воинскому соединению.

Неизменные посетители музея – воспитанники военно-патриотического клуба «Волот», созданного на базе автомобильной бригады. Здесь ребята не только изучают историю воинской части, но и на практике знакомятся с тонкостями военного уклада. В их числе и одиннадцатиклассница Диана Кушнер – девушка хочет связать свою жизнь с погонами, планирует поступать в Университет гражданской защиты МЧС.