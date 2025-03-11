Прямой эфир

В этом музее расскажут всю историю 65-й автомобильной бригады! Показываем экспонаты

11 марта 2025 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 марта 1980 года на территории нашей страны была создана 65-я бригада материально-технического обеспечения. Сегодня это единственная автомобильная бригада Вооруженных Сил Беларуси. На неделе воинская часть отмечает 45-летний юбилей со дня образования. Исторический путь, цели, задачи, предназначение и достижения бригады – смотрите в выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

В этом музее расскажут всю историю 65-й автомобильной бригады! Показываем экспонаты-2

В 1980-м в состав вошло около 15 воинских частей и учреждений, а уже год спустя военные автомобилисты успешно продемонстрировали профессиональное мастерство в ходе крупного учения «Запад-81». Именно тогда личному составу части, участвовавшему в учениях, за успешные действия и проявленную воинскую доблесть министром обороны СССР была объявлена благодарность. Это было первым значимым достижением, записанным в исторический формуляр воинской части. Сегодня весь путь автомобильной бригады – со дня основания и до наших дней – нашел свое отражение в стендах, экспонатах и памятных материалах музея боевой славы транспортных войск Беларуси.

В этом музее расскажут всю историю 65-й автомобильной бригады! Показываем экспонаты-4

Марина Лозенко, библиотекарь 65-й автомобильной бригады:
В 1985 году команда принимает участие в командно-штабных учениях, которые посетил заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла Вооруженных сил СССР, маршал Советского Союза Куркоткин Семен Константинович. В 1986 году 9-й автомобильный батальон выполняет интернациональный долг в Республике Афганистан. В Афганистане батальон, которым командует подполковник Григорий Васильевич Саскевич и подчиненные ему офицеры, чье слово в боевой обстановке не менее ценно, чем боеприпасы, достойно выполнил свои боевые задачи.

В этом музее расскажут всю историю 65-й автомобильной бригады! Показываем экспонаты-6

При выполнении интернационального долга в Афганистане батальоном было пройдено около двух миллионов километров дорог, перевезено свыше 30 тысяч тонн грузов. За мужество и героизм при выполнении поставленных задач более 100 военнослужащих награждены орденами и медалями, в частности четверо воинов-автомобилистов посмертно удостоены ордена Красной Звезды.

Сегодня в музее боевой славы собрано множество уникальных экспонатов, в их числе гранатометы, каски, патроны и пулеметная лента времен Великой Отечественной и войны в Афганистане. Особый интерес у посетителей вызывают подарки и сувениры воинскому соединению.

В этом музее расскажут всю историю 65-й автомобильной бригады! Показываем экспонаты-8

Неизменные посетители музея – воспитанники военно-патриотического клуба «Волот», созданного на базе автомобильной бригады. Здесь ребята не только изучают историю воинской части, но и на практике знакомятся с тонкостями военного уклада. В их числе и одиннадцатиклассница Диана Кушнер – девушка хочет связать свою жизнь с погонами, планирует поступать в Университет гражданской защиты МЧС.

В этом музее расскажут всю историю 65-й автомобильной бригады! Показываем экспонаты-10

Диана Кушнер, воспитанница военно-патриотического клуба «Волот»:
На территории 65-й автомобильной бригады мы находимся еженедельно. У нас по субботам здесь проходят тренировки с офицерами этой бригады, которые рассказывают нам, во-первых, о военно-тактической подготовке, мы проходим различные занятия по военно-медицинской подготовке, строевой подготовке, и все это с нами проводят офицеры этой бригады. На территории бригады есть плац, где мы занимаемся строевой подготовкой. Я была на экскурсии в этом музее два раза. Здесь собрано очень много различной информации и по поводу 65-й автомобильной бригады, и об истории нашей страны.

Подробности смотрите в видео.

# Музей # Выставка # Вооруженные силы Республики Беларусь # Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

Другие новости рубрики

Все новости
Военная техника убирает урожай?! Участник жатвы-2024 рассказал, как ВС помогают в полях
11 марта 2025 14:24

Военная техника убирает урожай?! Участник жатвы-2024 рассказал, как ВС помогают в полях

Антидроновая защита – командир 65-й автомобильной бригады о новом оборудовании
11 марта 2025 14:16

Антидроновая защита – командир 65-й автомобильной бригады о новом оборудовании

На белорусско-украинской границе открыли новый комплекс пограничной заставы «Наровля»
11 марта 2025 14:13

На белорусско-украинской границе открыли новый комплекс пограничной заставы «Наровля»