Экспорт, занятость, инвестиции: Андрей Кобяков о планах на пятилетку и Всебелорусском народном собрании

Новости Беларуси. Экспорт, занятость, инвестиции. О приоритетах для качественного развития белорусской экономики на ближайшие 5 лет сегодня говорили в Минске. В Московском районе столицы избрали делегатов V Всебелорусского народного собрания. Среди них премьер-министр нашей страны. С его слов, программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года сейчас дорабатываются. Ставка в них делается на более активное вовлечение рыночных инструментов стимулирования экономического роста.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Всебелорусское народное собрание – это своего рода народное вече. Это то место, где будут определяться судьбы страны на ближайшую среднесрочную и на более далекую перспективу. Экспорт, занятость, инвестиции - это триада, на базе которой мы предполагаем обеспечить качественное развитие нашей экономики в 2016 – 2020 годах.

Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдёт 22 и 23 июня. На нём будут обсуждаться разнообразные темы. Впрочем, и делегатов выбирают из самых разных сфер. Это представители власти, бизнеса, науки, производства, здравоохранения и культуры. На этот раз в уникальном белорусском форуме участие примут 2,5 тысячи делегатов. Только от Минска — 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Что мы ждем от этого собрания? Во-первых, у нас социально-ориентированная политика – это самое главное. Большое внимание уделяется семье. Так как я возглавляю такую организацию, то, конечно, меня будут волновать и интересовать вопросы, связанные с демографической безопасностью, с семьей, с проблемами семьи.

Николай Казаровец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Занятость молодежи. То, что молодежь у нас имеет первое рабочее место после окончания учреждения образования, это и дальше должно быть. Потому что молодежь должна быть уверена, что в своей стране она найдет работу по специальности.