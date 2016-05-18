Школьные выпускные пройдут в Минске 10 июня: в магазинах ограничат продажу алкоголя

Новости Беларуси. Выпускные вечера пройдут в школах Минска 10 июня. Они начнутся одновременно – в 19 часов. А вот сколько будет продолжаться праздник, вправе определять родительские комитеты. В день вручения документов об окончании образования в школы придут представители местной исполнительной власти, шефствующих организаций, выдающиеся и известные люди.

Отметим, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество выпускников базовой и средней школ увеличилось на 2 тысячи. Всего будет вручено порядка 25 тысяч аттестатов и свидетельств.

Традиционно во время выпускных вечеров в Минске ограничивается продажа алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.