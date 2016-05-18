Амурские тигрята в Гродненском зоопарке — малышей впервые представили публике

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке долгожданное пополнение. Посетителям впервые представили амурских тигрят. Родились они у Тайги и Шерхана. Эту пару привезли из России.

Появились малыши на свет еще в апреле. И все это время у них с мамой был особый режим «тишины». Работники зоопарка старались как можно меньше с ними контактировать, чтобы тигрица их не отвергла.

Новорожденную девочку уже назвали Хельгой. А вот имя мальчику, по уже сложившейся традиции, придумают посетители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.