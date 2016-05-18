Прямой эфир

Амурские тигрята в Гродненском зоопарке — малышей впервые представили публике

18 мая 2016 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке долгожданное пополнение. Посетителям впервые представили амурских тигрят. Родились они у Тайги и Шерхана. Эту пару привезли  из России.

Появились малыши на свет еще в апреле. И все это время у них с мамой был особый режим «тишины». Работники зоопарка старались как можно меньше с ними контактировать, чтобы тигрица их не отвергла.

Новорожденную девочку уже назвали Хельгой. А вот имя мальчику, по уже сложившейся традиции, придумают посетители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# общество # Зоопарк

Другие новости рубрики

Все новости
Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна»: Представитель Беларуси на «Славянском базаре» Алексей Гросс шьёт наряд как у Сергея Лазарева!
18 мая 2016 08:12

Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна»: Представитель Беларуси на «Славянском базаре» Алексей Гросс шьёт наряд как у Сергея Лазарева!

В Беларуси снижается уровень безработицы, количество вакансий растет – Минтруда
18 мая 2016 06:35

В Беларуси снижается уровень безработицы, количество вакансий растет – Минтруда

Деноминация: обменять крупные суммы денег на новые рубли с 1 июля можно будет только с паспортом
18 мая 2016 06:35

Деноминация: обменять крупные суммы денег на новые рубли с 1 июля можно будет только с паспортом