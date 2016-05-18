Павел Кореневский: концепция «Телевершины-2016» — интерактив

Новости Беларуси. Беларусь выбирает лучшего телевизионного ведущего страны. Голосование проходит на сайте СТВ. Результаты будут озвучены на национальном конкурсе «Телевершина». Всего в списке на победу в самой народной номинации — 22 претендента. Отдайте и вы свой голос за любимого телеведущего. Свое мнение может выразить каждый на ctv.by до полудня четверга, 19 мая. Заходите и поддерживайте своих фаворитов!

Всего же в этом году будет 25 номинаций, 4 из которых региональные, а также Гран-при и 6 спецпризов.

Члены жюри признались: жаркие обсуждения продолжаются — уже традиционно накалены страсти при определении лучших среди документалистов, сценаристов и режиссеров.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Идея в этом году «Телевершины», концепция – это интерактив. Мы хотим, чтобы и на телеэкране, и в Интернете, и в соцсетях сама церемония и все, что происходит до и после, было максимально видно нашим зрителям. Наша задача, чтобы эти 25 номинаций, 6 спецпризов, музыкальные номера были максимально компактны, сжаты. Поэтому мы объединяем многие номинации в блоки – у нас будет 10 блоков.

Галина Злобенко, член жюри, член правления Союза кинематографистов Беларуси:

Конечно, работа в «Телевершине» требует здоровья и закаляет нервы. Конечно, мы переживаем, мы ругаемся, мы стараемся отстаивать свое мнение. По 2 раза смотрим, а посмотрели 280 работ. Вы можете представить, что это такое?

Торжественная церемония награждения победителей «Телевершины» состоится 20 мая во Дворце Республики.

За организацию шоу в этом году отвечает СТВ.