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Елфимов об инклюзивности: в авиации США работники с эпилепсией, скоро потребуют включить угонщиков и террористов

29 января 2024 11:33
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов об инклюзивности: в авиации США работники с эпилепсией, скоро потребуют включить угонщиков и террористов-1

Вадим Елфимов, политолог:
Во всем нужно иметь чувство меры. Не зря даже философы говорят, что форма и содержание взаимозависимы. На каком бы примере вам еще это доказать? С чем сейчас больше всего носятся в мире? С жертвами войн? Ничего подобного! Всем, в общем-то, одновалентно, что там творится в секторе Газа или что грянет вот-вот масштабная война на всем Ближнем Востоке. Вот с чем действительно все носятся как дурень с писаной торбой, так это с трансгендерами, ЛГБТ, сменой пола, инклюзивностью.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество

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