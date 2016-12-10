Эксперименты, которые невозможны без реактора: как учат белорусских химиков-ядерщиков

Новости Беларуси. Химия высокой энергетики. Студенты БГУ впервые провели онлайн-испытания на исследовательском реакторе.

Возможность теорию использовать на практике позволяет интернет-лаборатория.

Будущие белорусские ядерщики под присмотром международных экспертов могут не только заглянуть в самое сердце атомной электростанции, но и запрограммировать собственный алгоритм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом конференции эксперт по исследовательским реакторам из Франции дает последние инструкции белорусским студентам. Работа предстоит не простая. Да и метод обучения в новинку: требует концентрации и предельного внимания.

Хавьер Вохлебер, эксперт по исследовательским реакторам (Франция):

Этот реактор позволяет нам тренировать специалистов прямо здесь и сейчас. Это эксперименты, которые невозможно было бы произвести вот так просто, без реактора. Здесь студенты получают уже реальные знания.

Специальность Инны Хох – химия высокой энергетики. А значит, работа напрямую с реактором. И как здесь глаза можно отвести, когда перед тобой не сложные схемы теории, а наглядный процесс.

Инна Хох, студентка 3 курса химического факультета Белорусского государственного университета:

Для нас это очень интересно, потому что не всегда выпадает такой шанс попробовать, даже когда заканчиваешь университет. В любом случае, мы знаем, что нас контролируют: ничего не взорвется и все будет в порядке.

В этом и заложен принцип интернет-лаборатории. Фактически, ты можешь все, но риск при этом минимален. Атомный реактор находится во Франции под присмотром специалистов.

А из Беларуси ему можно задать любой из алгоритмов действий.

Максим Слиж, СТВ:

Этот момент для высшей школы белорусского образования по-своему уникальный. Сейчас старшекурсники впервые участвуют в запуске реактора. Пусть и виртуально, но пробуют «на ощупь» трогают самое сердце реальной атомной электростанции.

Проект направлен на повышения качества подготовки специалистов для ядерной энергетики. И первые, хоть и плавные шаги, студенты БГУ уже предприняли.

Во время пробных занятий (а в конференции принимают участие и будущие атомщики из других стран) равных нам не оказалось.

Дмитрий Свиридов, декан химического факультета Белорусского государственного университета:

Все лабораторные работы, все, что проводится, проводится по рекомендациям, по нормам, по меркам МАГАТЭ. Потому что мы готовим специалистов-универсалов, которые принесут пользу и нашей стране, работая в нашем ядерном комплексе, и нашей экономике.

Лаборатория продолжит свою работу и дальше. Впереди ещё не одно занятие с прикладным подходом и консультациями международных экспертов самого высокого уровня.