За сутки в Минской области утонули 6 человек: запрещен выход на лед

Новости Беларуси. В Минской области ввели запрет выхода на лед.

Только за текущие сутки в регионе утонули 6 человек, еще двоих удалось спасти.

Среди жертв – любители рыбной ловли. Безопасным для веса человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, но такого сейчас нет даже на севере страны. Предупреждение – не подвергать свою жизнь опасности – сегодня звучит как никогда актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Борозна, ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах:

Цифра гибели людей именно с ледового покрытия у нас, начиная где-то с 2010-2011 года, идет вниз, то есть уменьшается количество несчастных случаев. Основной контингент погибших на водах – рыбаки, причем рыбаки в возрасте от 18 до 55 лет.