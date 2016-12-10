Студенты химфака БГУ осваивают французский исследовательский реактор через интернет

Новости Беларуси. Студенты химического факультета Белорусского государственного университета осваивают интернет-лабораторию. Этот метод обучения будущих ядерщиков основывается на практическом подходе.

Исследовательский реактор находиться во Франции, а из Беларуси ему можно задать любой из алгоритмов действий.

При этом видео консультацию и обучение проводят международные эксперты самого высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хавьер Вохлебер, эксперт по исследовательским реакторам (Франция):

Этот реактор позволяет нам тренировать специалистов прямо здесь и сейчас. Это эксперименты, которые невозможно было бы произвести вот так просто, без реактора. Здесь студенты получают уже реальные знания.

Дмитрий Свиридов, декан химического факультета Белорусского государственного университета:

Все лабораторные работы, все, что проводится, проводится по рекомендациям, по нормам, по меркам МАГАТЭ. Потому что мы готовим специалистов-универсалов, которые принесут пользу и нашей стране, работая в нашем ядерном комплексе, и нашей экономике.