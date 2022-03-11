Эксперимент превратился в процветающее дело. Как выращивают тюльпаны в теплицах?

Новости Беларуси. Островок Голландии в Борисовском лесхозе. Как эксперимент стал процветающим делом? В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем, как адаптировать голландские технологии для выращивания тюльпанов, чем угодить королеве роз. И лайфхаки флориста, которые помогут продлить жизнь букету.

Яна Шипко, корреспондент:

Это совсем нетипичные обитатели для питомников в лесном хозяйстве. Шесть лет назад Борисовский лесхоз первым в стране на то время решил попробовать свои силы в цветоводстве. Все дело в том, что обычно в теплицах лесхозов выращиваются саженцы деревьев, ну а на зиму они пустуют. Так здесь научились выращивать тюльпаны. Оказалось, что это не только очень красиво, но еще и прибыльно, а главное – востребовано.

Установить котел для обогрева, закупить семена из Нидерландов и изучить технологию цветоводов этой страны. И вот собственный «островок Голландии» прописался среди теплиц питомника. Поначалу с высаженной мини-плантации лесоводы не спускали глаз. Особенно переживали в морозы.

Константин Карпович, начальник лесного питомника Борисовского опытного лесхоза:

Первый год, когда начинали заниматься, думали, что ничего не получится, но упорными трудами, консультациями производителей, у которых закупали луковицы, получилось и даже очень-очень неплохо. Пробная партия была нарасхват. Так что эксперимент превратился в процветающее дело. Сейчас насаждений уже втрое больше. В этом сезоне – 56 тысяч луковиц. Константин Карпович:

Мы начинаем высаживать луковицу уже в конце октября. И к 8 Марта у нас уже полностью зацветают и готовы к реализации.

С глубокой осени до весны тюльпанам нужны условия наподобие погреба: тенек и прохлада. Константин Карпович:

В теплице создаем условия для охлаждения. Полностью теплица находится в затенении, выдерживается температура +9 градусов. Тюльпаны не слишком капризны, главное – соблюдать температурный режим и вовремя умеренно увлажнять почву.

Константин Карпович:

Это мини-барометр. Он показывает давление, влажность и температуру. Контролируется влажность, температура постоянно. Это влияет на качество получаемого цветка. Если где-то будет упущена температура, влажность, полив – это все будет влиять на размеры и качество получаемой продукции. Дорога ложка к обеду, а тюльпаны к 8 Марта. Подгадать появление нежных бутонов возможно. Так называемая выгонка начинается заранее.

Константин Карпович:

Все зависит от сорта. Но где-то получается до середины января, за 3-4 недели мы уже начинаем период активной выгонки. К середине января их начинаем открывать, давать свет, первые подкормки, поднимать температуру. С этого времени в теплице весна. В дневное время +18 градусов. Хрустящие охапки первоцветов не заставляют себя ждать. Цветочные ковры полностью уберут уже за неделю до Международного женского дня.

Сразу после срезки тюльпаны спешно отправляют в холодильник. Так они сохранят свою свежесть. Среди многообразия расцветок – самые желанные по классике цвета спелого граната, белые и, вопреки стереотипам, желтые. В данном случае не вестники разлуки, а символы весны и солнечного тепла.

Все время съемок у начальника питомника не смолкает телефон – поток заявок на тюльпаны. Несмотря на ажиотаж, цена фиксированная. 2 рубля за цветок. Какой будет торговая наценка в праздничные дни в 2022 году, можно только гадать. Но свою прибыль от цветочного бизнеса лесхоз в любом случае получит. Вложения, кстати, окупились в первый же год. Доходы растут вместе с объемом урожая. Константин Карпович:

Чем больше объем, тем выше рентабельность. Луковицы (в зависимости от сорта) есть подешевле, есть подороже. В зависимости от этого идет рентабельность. От погодных условий тоже зависит рентабельность. Отопление теплицы. Зарплата людей, высадка, грунт. Это тоже все складывается. В итоге уже можно высчитать процент рентабельности.

Уникальный опыт борисовчан другие лесхозы в центральном регионе пока не повторили. Здесь говорят, самое приятное в цветочном деле – дарить радость каждый год. Ведь деревья растут гораздо дольше и обычную работу лесоводов в отличие от выращенных тюльпанов оценить смогут только следующие поколения.