«Я люблю цветы, поэтому они меня не колют». Поговорили с цветоводами о выращивании роз
Новости Беларуси. Островок Голландии в Борисовском лесхозе. Как эксперимент стал процветающим делом? В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем, как адаптировать голландские технологии для выращивания тюльпанов, чем угодить королеве роз. И лайфхаки флориста, которые помогут продлить жизнь букету.
Яна Шипко, корреспондент:
Они каждый день видят миллион алых (и не только роз) и не боятся их шипов. Мы приехали в крупнейшее тепличное хозяйство центрального региона, чтобы узнать, как работают и переживают ажиотаж к Международному женскому дню цветоводы и какой красотой радуют нас.
Царство роз занимает больше двух гектаров. В теплице вечное лето и +22. Цветочный урожай здесь снимают круглый год. Больше того, каждый день. Самый пик – накануне 8 Марта. Цветоводы срезают до 15, а то и 20 тысяч роз ежедневно. Созрела ли роза, подскажет форма бутона.
Татьяна Гурина, цветовод:
Как рюмочка должен быть, то есть сердцевинка должна уже начинать открываться, и тогда можно уже срезать эту розочку. Когда он закрыт, мы его не срезаем, потому что она еще не готова. Вот мы определенно срезаем каждый сорт на каждый срез. И получается вот такая красивая розочка, она уже распущенная, она готова к продаже.
Татьяна работает с самого открытия этого тепличного хозяйства под Минском. В руках хорошего цветовода даже красавицы с шипами становятся кроткими.
Татьяна Гурина:
Я люблю цветы, поэтому они меня не колют.
А эстетика профессии неизменно дарит цветущее настроение.
Татьяна Гурина:
Что-то новое хотела поменять в своей профессии, искала-искала, потом услышала, что здесь открывается теплица, именно начинают выращивать розы, новое производство. И я решила, что раз новое, это все такое неизведанное для всех, и я пошла. Я просто очень люблю цветы, у меня дома их очень много, я люблю выращивать, поэтому мне интересно было, я сюда пришла и мне понравилось. Вот уже 9 лет работаю.
Поддержание микроклимата, капельный полив, освещение – многие процессы в этом деликатном производстве автоматизированы. И все же забот у цветоводов хватает.
Татьяна Гурина:
Как только мы срезали розочку, буквально уже через неделю появляется новая почечка, и вот эта почечка вырастает до такой красавицы, поэтому такой процесс мне, допустим, очень интересен.
Готовиться к горячей поре начинают еще в декабре. Чтобы к празднику вырастить море цветов, «волну», как говорят цветоводы, запускают еще в декабре.
Татьяна Выговская, цветовод:
Самая-самая горячая пора у нас, конечно, 8 Марта. К 8 Марта мы закладываем так называемую волну, чтобы она вышла и уже потом чтобы всех обеспечить.
Эксперимент превратился в процветающее дело. Как выращивают тюльпаны в теплицах – подробнее здесь.