«Я люблю цветы, поэтому они меня не колют». Поговорили с цветоводами о выращивании роз

Новости Беларуси. Островок Голландии в Борисовском лесхозе. Как эксперимент стал процветающим делом? В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем, как адаптировать голландские технологии для выращивания тюльпанов, чем угодить королеве роз. И лайфхаки флориста, которые помогут продлить жизнь букету.

Яна Шипко, корреспондент:

Они каждый день видят миллион алых (и не только роз) и не боятся их шипов. Мы приехали в крупнейшее тепличное хозяйство центрального региона, чтобы узнать, как работают и переживают ажиотаж к Международному женскому дню цветоводы и какой красотой радуют нас.

Царство роз занимает больше двух гектаров. В теплице вечное лето и +22. Цветочный урожай здесь снимают круглый год. Больше того, каждый день. Самый пик – накануне 8 Марта. Цветоводы срезают до 15, а то и 20 тысяч роз ежедневно. Созрела ли роза, подскажет форма бутона.

Татьяна Гурина, цветовод:

Как рюмочка должен быть, то есть сердцевинка должна уже начинать открываться, и тогда можно уже срезать эту розочку. Когда он закрыт, мы его не срезаем, потому что она еще не готова. Вот мы определенно срезаем каждый сорт на каждый срез. И получается вот такая красивая розочка, она уже распущенная, она готова к продаже.

Татьяна работает с самого открытия этого тепличного хозяйства под Минском. В руках хорошего цветовода даже красавицы с шипами становятся кроткими.

Татьяна Гурина:

Я люблю цветы, поэтому они меня не колют. А эстетика профессии неизменно дарит цветущее настроение.

Татьяна Гурина:

Что-то новое хотела поменять в своей профессии, искала-искала, потом услышала, что здесь открывается теплица, именно начинают выращивать розы, новое производство. И я решила, что раз новое, это все такое неизведанное для всех, и я пошла. Я просто очень люблю цветы, у меня дома их очень много, я люблю выращивать, поэтому мне интересно было, я сюда пришла и мне понравилось. Вот уже 9 лет работаю.

Поддержание микроклимата, капельный полив, освещение – многие процессы в этом деликатном производстве автоматизированы. И все же забот у цветоводов хватает.

Татьяна Гурина:

Как только мы срезали розочку, буквально уже через неделю появляется новая почечка, и вот эта почечка вырастает до такой красавицы, поэтому такой процесс мне, допустим, очень интересен. Готовиться к горячей поре начинают еще в декабре. Чтобы к празднику вырастить море цветов, «волну», как говорят цветоводы, запускают еще в декабре.