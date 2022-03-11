Николай Щёкин: «Наша армия сейчас будет оснащена лучше»

Новости Беларуси. Основной закон – гарант будущего нашей страны и государственного суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь готовится отметить День Конституции. В преддверии важного праздника в стране проходит ряд мероприятий.

В командовании ВВС и войск ПВО состоялась встреча военнослужащих с членами Конституционной комиссии. Участники обсуждали реализацию обновленных положений Конституции на законотворческом уровне. Но не обошли во время диалога и вопрос военно-политической обстановки в стране и мире.

Николай Щекин, политолог:

Граждане должны реагировать спокойно. Президент дал стопроцентные гарантии, что мы не будем втянуты ни в какие военные действия и спецоперации. А военным сейчас главное – выучка. Отрабатывать все оперативно-тактические какие-то вещи по месту дислоцирования, конечно. Ну и, это уже не секрет, что наша армия сейчас будет оснащена лучше.